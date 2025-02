Oasport.it - Ciclismo su pista, Fidanza-Guazzini: doppio argento Italia agli Europei. Viviani 7° nell’omnium, arrivano due record del mondo

Ultima serata deglidisu2025 a Zolder (Belgio) che si chiuderanno nel pomeriggio di domani. Sono arrivate due bellissime mede d’per l’firmate da Vittoriae da Martina.Martinaha conquistato l’nel chilometro da fermo: 1:05.969 il tempo dell’azzurra che quindi raccoglie la seconda meda di questo Europeo dopo l’oro nello scratch. La classe 1999 nativa di Ponte San Pietro si era qualificata con il terzo tempo, poi in finale ha fatto la differenza nell’ultimo giro. Meda d’oro per una mostruosa Hetty van de Wouw: l’olandese addirittura fa registrare il nuovodelin 1:04.497 e ha sbriciolato la concorrenza, distanziando la nostra Martinaper 1?472. Bronzo per la tedesca Clara Schneider che arriva a 2?248.