Ciclismo su pista Europei Limburgo | argenti per Guazzini e Fidanza in inseguimento e chilometro lanciato

Leggi su Sportface.it

Vittoriaconquista la medaglia d’argento nell’aglidisuin. La classe 2000 di Pontedera, oro ai Giochi Olimpici di Parigi nell’Americana con Chiara Consonni, si inchina nella finale per l’oro alla dominante Anna Morris. La ciclista di Cardiff fa segnare il record del mondo tagliando il traguardo con uno stratosferico 4’25?874, quasi dieci secondi in meno del crono dell’azzurra (4’34?098), che ha anche rallentato nel finale a giochi fatti. La medaglia di bronzo va alla tedesca Mieke Kroger (4’33?451), che nella finale terzo e quarto posto batte di oltre sei secondi la connazionale Klein. Il secondo argento di giornata arriva con Martina, che è seconda neldietro solo a Hetty van de Wouw. La 26enne olandese fa segnare il record del mondo di disciplina in 1’04?47.