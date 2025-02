Sport.quotidiano.net - Ciclismo, argento per la Guazzini nell'inseguimento individuale

Zolder (Belgio), 15 febbraio 2025 – Dopo la conquista della medaglia d’oroa prova dell’a squadre, è arrivata per la toscana Vittoriala medaglia d’, aggiungendo un altro podio al bilancio azzurro e portando a cinque il totale delle medaglie per l’Italia. Dopo un’ottima provae qualifiche, la campionessa di Poggio a Caiano, ha trovato in finale una Anna Morris in stato di grazia. La britannica è partita forte imponendo un ritmo elevato chiudendo la finalissima con il tempo di 4’25”874, nuovo record del mondo e assicurandosi l’oro. Per la, l’resta un risultato di grande valore, a conferma del livello dell’Italia nel panorama internazionale di questa disciplina. Vittoria: "Unche mi soddisfa, sono contenta di averlo portato a casa.