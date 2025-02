Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono dei cantanti che sono dei poveracci e per farsi notare sparano su Giorgia Meloni, mi fanno ridere”: Flavio Briatore contro Elodie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Li definisce “” iche da Sanremo lanciano attacchi alla presidente del Consiglioe al Governo. Chi?che ha deciso di non poter proprio tacere la sua opinione su quanto accade al Festival: “Tutti guardiamo Sanremo, chi più chi meno. C’è un nuovo fatto a Sanremo, c’è un metodo nuovo. Per, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per medei, perché la politica non c’entra nulla con il Festival di Sanremo”. Ora, parrebbe che l’imprenditore si stia riferendo ache alla domanda fatta da Enrico Lucci per Striscia La Notizia sulla possibilità di votareha risposto con un secco “nemmeno se mi tagliassero una mano”.