Ilfattoquotidiano.it - Chiusa l’indagine veneziana che accusa il sindaco Luigi Brugnaro e i suoi collaboratori di corruzione

Si è conclusa a sette mesi dai clamorosi arresti e dalle perquisizioni della scorsa estate l’inchiesta sul malaffare nel Comune di Venezia. Tutte le ipotesi dinei confronti dele deipiù strettiin municipio sono state confermate, anche se al momento c’è il semplice deposito degli atti. Agli indagati in particolare è contestato il reato diper atti contrari ai doveri d’ufficio, in relazione al tentativo di far acquistare al magnate di Singapore Ching Chiat Kwong l’area dei Pili che era di proprietà di.I pubblici ministeri Roberto Terzi e Federica Baccaglini hanno notificato le comunicazioni a 35 indagati e a 15 imprese coinvolte. Non è mutata, rispetto al luglio scorso, la struttura delle accuse, come erano illustrate in un corposo provvedimento che portò in carcere l’allora assessore alla viabilità Renato Boraso, con una lunga sfilza di episodi contestati.