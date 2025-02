Ilgiorno.it - Chiasso-Milano. Niente aiuti dalla Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

Non ci sarannoda parte dellaper realizzare il terzo binario della, nel tratto che da Cantù porta a Camnago, in provincia di Monza. A chiarirlo il Consiglio federale elvetico in una risposta all’interrogazione di un consigliere nazionale, Simone Gianini del Partito Liberali Radicali del Ticino, che chiedeva se erano in programma contributi alla realizzazione della linea oltreconfine per risolvere una volta per tutte i ritardi del Tilo che daarriva fino a Locarno. La tratta di 8 km è stata inserita nell’elenco delle opere che dovrebbero essere terminate entro il 2035 ed entrare a far parte del sistema Alp Transit, la dorsale ferroviaria che collegherà Genova con Rotterdam garantendo il transito veloce di merci e persone. Inutile dire che i lavori procedono spediti inmentre sono in ritardo in Italia.