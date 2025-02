Notizie.com - Chiara Ferragni o Angelica: a chi è dedicata la cover di Bella Stro*za e il significato del testo

Leggi su Notizie.com

Fedez e Marco Masini si sono esibiti per penultimi nella serata dellea Sanremo conStron*za: ma cosa significano e a chi sono dedicate (davvero) le barre del rapper?: a chi èladie ildel(Ansa Foto) – notizie.comFedez e Marco Masini sono arrivati sul palco dell’Ariston quasi alla fine, prima di Bresh e Cristiano De André. La loro era l’esibizione più attesa della serata delledel Festival di Sanremo, proprio per le polemiche scaturite nelle scorse settimane, scaturite dalla scelta di portare alla kermesse musicale un brano che contiene frasi (oggi) violente nei confronti di una donna.Nello stesso periodo l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo ha svelato molti dettagli sul matrimonio die il rapper, portando alla luce alcuni retroscena che per tutti gli italiani sono arrivati come un fulmine a ciel sereno.