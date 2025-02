Superguidatv.it - Chi vincerà Sanremo 2025? Per i bookmaker la sfida è tra Giorgia, Olly, Simone Cristicchi

Dopo la quarta serata delle cover e dei duetti diche ha visto trionfarecon Annalisa sulle note di “Skyfall” acclamate da critica e pubblico, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di. Achille Lauro e Lucio Corsi in crescita durante le prime serata perdono quote, mentre laper la vittoria finale sembra essere tra. Ecco tutte le quote sul papabile vincitore.Chi? Pronostici e quote dei: il vincitore è traTutto pronto per la finale die cresce la curiosità per scoprire chi sarà il vincitore di questo Festival, il quarto di Carlo Conti tornato dopo cinque anni di dominio incontrato di Amadeus.