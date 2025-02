Tvpertutti.it - Chi vince Sanremo 2025? Un outsider può ribaltare tutto! Sondaggi e focus

Il Festival dista regalando emozioni e colpi di scena a ogni serata, delineando una classifica che si fa sempre più interessante. Dopo le prime esibizioni, i pronostici iniziali sono stati in parte confermati, ma alcune sorprese stanno ribaltando le aspettative. Alla luce di, ecco l'analisi di TVPerTutti.it sui principali protagonisti della gara, i favoriti alla vittoria e i possibiliche potrebbero riservare sorprese nell'ultima serata. Scommettiamoche la finale se la giocheranno Giorgia e Olly; a sorpresa Fedez e Lucio Corsi più un altro cantante (forse Simone Cristicchi o Achille Lauro). Dunque chi?Giorgia? Occhio al sorprendente Lucio CorsiSe c'è un nome che si è imposto sin dall'inizio, quello è Giorgia. L'artista romana, vincitrice della serata cover con Annalisa, alla sua quinta partecipazione al Festival, sta celebrando i trent'anni dalla vittoria con Come Saprei con un brano che ha già conquistato pubblico e critica: La Cura per Me, scritto da Blanco e Michelangelo.