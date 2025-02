Feedpress.me - Chi vince Sanremo 2025? Le quote aggiornate e i possibili colpi di scena

Leggi su Feedpress.me

Il Festival dientra nella fase decisiva e la battaglia per il trofeo dell'Ariston è più aperta che mai. Se inizialmente la sfida sembrava ridotta a un duello tra Giorgia e Simone Cristicchi , le esibizioni della serata delle cover hanno stravolto i pronostici. La classifica dei bookmaker si è accesa, con Olly e Achille Lauro in grande ascesa, mentre nuovi outsider emergono come