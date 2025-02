Amica.it - Chi vince Sanremo 2025? I pronostici per la finale

, chi? Dopo la serata dei duetti che ha visto trionfare Giorgia con Annalisa, Lucio Corsi con Topo Gigio al secondo posto e Fedez con Marco Masini al terzo, ecco i nuoviper la vittoria delladi sabato 15 febbraio. Stasera tutti i 29 Big in gara tornano a esibirsi con la propria canzone. E il mix dei voti del pubblico, della Giuria della sala stampa e della Radio emetterà il verdetto.Per gli esperti Sisal, il duello è tra Giorgia e Olly. Ma attenzione a Fedez. Cristicchi e Lucio Corsi si giocano i premi della critica. Marcella Bella non si smuove e rimane in fondo alla classifica.Giorgia, con Olly, è la super favorira alla vittoria di SDanremo