Chi era San Faustino, cosa c'entra con i single e quando si è iniziato a festeggiarlo?

Sanè una figura della tradizione cristiana, venerato come martire insieme al fratello Giovita. Secondo la leggenda, entrambi vissero nel II secolo d.C. a Brescia, dove subirono il martirio sotto l’impero di Adriano per aver diffuso il cristianesimo. La Chiesa cattolica li celebra il 15 febbraio, giorno della loro esecuzione. Perché Sanè considerato il patrono dei? Diciamo subito che l’associazione tra Sane iè di origine recente e non ha fondamenti storici o religiosi.Si ritiene che la connessione sia nata per contrastare la festa di San Valentino, dedicata agli innamorati. Secondo alcune ipotesi, il nome “” deriverebbe dal latino “Faustus”, che significa “favorevole, propizio”. In questa chiave, si è diffusa la credenza popolare che Sanpossa aiutare chi è in cerca dell’anima gemella.