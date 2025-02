Quotidiano.net - Chi era Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta per overdose. Arrestato il compagno

Roma, 15 febbraio 2025 - È giallo sulla morte di, la figliadel produttore televisivo Axel Egon Sanvoissenza vita in un relais nelle campagne della Giustiniana, zona nord di Roma. A dare l’allarme è stato il fidanzato – il 35enne Giacomo Celluprica – che, secondo quanto raccontato alla polizia, si sarebbe svegliato trovando la compagna prima di sensi. A stroncarla sarebbe stata un’di metadone. La tragedia è avvenuta nella zona dei Casali del Pino, non molto distante dall'appartamento dove quattro anni fa fula giovanissima Maddalena Urbani, figlia 21enne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars.il fidanzato Gli inquirenti ipotizzano che a stroncaresia stata un’. La polizia, su delega della procura di Roma, ha sequestrato i cellulari dell’uomo trovati in casa e lo hannoper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.