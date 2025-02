Thesocialpost.it - Chi è Rose Villain: età, esordio, padre e marito famosi

Gli inizi e la formazione musicaleNata il 20 luglio 1989 a Milano, Rosa Luini, in arte, è una delle artiste più versatili e interessanti del panorama musicale italiano. Figlia dell’imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017,ha coltivato fin da giovane una forte passione per la musica.Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, si trasferisce a Los Angeles per studiare musica contemporanea al prestigioso Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in rock. È proprio nella città californiana che inizia a cantare in una cover band punk rock chiamata Thes, ispirazione per il suo nome d’arte. Successivamente si sposta a New York, dove perfeziona la sua formazione in arti teatrali e musicali a Broadway.