Feedpress.me - Chi è Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo che ha attaccato il capo dello Stato Mattarella

Leggi su Feedpress.me

Vladimirovnaè una figura di spicco nella diplomazia russa, nota per il suo ruolo didelAffaridella Federazione Russa dal 2015. Nata il 24 dicembre 1975 a Mosca, in una famiglia di diplomatici, ha trascorso parte della sua infanzia a Pechino, dove suo padre, Vladimir Zakharov, era in servizio presso l'ambasciata sovietica. Sua madre, Irina,.