Thesocialpost.it - Chi è Gabry Ponte: dagli Eiffel 65 a Tutta l’Italia

Leggi su Thesocialpost.it

Il percorso musicale diè un nome che evoca immediatamente la musica dance degli anni ’90, periodo in cui ha conquistato le classifiche internazionali con Blue (Da Ba Dee), il tormentone degli65 che ha fatto ballare milioni di persone. Nato a Torino nel 1973, ha sviluppato fin da giovane una passione per la musica elettronica, diventando uno dei DJ e produttori più influenti della scena italiana.Il suo successo con gli65 ha segnato un’epoca, grazie anche a brani come Move Your Body e Too Much of Heaven, inclusi nell’album Europop. Il gruppo ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop, rendendoun’icona del genere dance elettronico.La carriera solista e il bisogno di nuove sonoritàNonostante il trionfo con gli65,ha deciso di intraprendere una carriera solista per esplorare nuove sonorità e affermarsi come DJ e produttore indipendente.