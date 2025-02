Ilrestodelcarlino.it - "Che belli i Settanta a Sant’Ilario. Il pezzo di Marcella mi piace tanto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra la via Emilia e il pop. Già, perché la nostra è una terra di artisti. Da Zucchero a Ligabue, Berti, Zanicchi, i Nomadi. AncheBella, icona del pop tricolore, con ‘Pelle diamante’ in gara al Sanremo numero 75, pur essendo siciliana e fiera delle sue origini, nei primi anni di carriera, ha vissuto a lungo vicino alla brezza dell’Enza. "Eravamo giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto. Erano i primissimi anni. Ero il batterista nella prima band die Gianni – racconta Franco Pulvirenti, oggi manager di tanti artisti (collabora con Orietta Berti, inoltre ha portato in America superstar come Zucchero, i Pooh, Laura Pausini e Baglioni, ndr). "Per una serie di avvenimenti, io, i fratelli Bella e Leo Malvica, anche lui di Catania, arrivammo dalla Sicilia a Sant’ Ilario – continua Pulvirenti –.