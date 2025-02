Iodonna.it - Chance anche per Fedez e Achille Lauro, possibile outsider la rivelazione Lucio Corsi

Domani sera verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2025 e dopo le prime quattro derate i bookmaker e i siti di scommesse hanno stabilito chi, per loro, è il probabile trionfatore della 75a edizione. Probabili visto che, per Sisal, la vittoria se la giocano a pari merito Giorgia, Olly e Simone Cristicchi. Snai invece propende leggermente per Giorgia, seguita da Cristicchi e infine Olly. Dietro il terzetto spingono per salire sul podio.