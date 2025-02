Sport.periodicodaily.com - Cesena-Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I romagnoli vogliono confermarsi in zona play-off contro la seconda forza del torneo che cerca ancora di insidiare il primato.si giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17.15 presso l’OrogelStadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri sono reduci dalla vittoria di misura sulla Reggiana che li ha portati all’ottavo posto a quota 33 punti. La squadra di Mignani sogna ora i playoff, e il match contro ilsarà un test probante per misurare questa ambizione.I toscani vengono invece dalla sconfitta contro il Cittadella che li ha portati a cinque lunghezze di distanza dal Sassuolo capolista. La squadra di Inzaghi, però, punta sempre al primo posto, e già una vittoria contro i romagnoli sarebbe importante per crederci.