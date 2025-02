Ilrestodelcarlino.it - Cesena, contro il Pisa si cambia. La Gumina dal primo minuto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una due puntela seconda miglior difesa del campionato. Ildi Pippo Inzaghi, oltre ad essere una macchina da gol, 41 reti segnate, meglio ha fatto solo il Sassuolo (56), è infatti la squadra che ha subito meno (21 reti) dopo lo Spezia (17) e Michele Mignani starebbe pensando di armare il Cavalluccio con due attaccanti proprio per provare a spaventare la corazzata nerazzurra. L’esperimento è già stato provato a Catanzaro, Shpendi-Lainsieme dal, il risultato finale non è stato quello sperato, ma in Calabria l’esito è stato più che altro condizionato dalle amnesie difensive con una gara già in salita sin dalle battute iniziali. L’arrivo di Flavio Russo permette una varietà di combinazioni più ampia, ci sarà quindi da decidere gli attori protagonisti, ma questo sembra essere l’unico punto interrogativo in una formazione che non dovrebbe presentare sorprese.