Anteprima24.it - Certamen Salesianum, oggi a Caserta la premiazione della gara di traduzione latina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgeràpomeriggio alle 18.00 presso l’Istituto Salesiano dilaprima edizione deldirealizzata dall’Unione Exallievi Don Bosco “Umberto Cirillo” sotto il patrocinioTreccani e con Medaglia di Rappresentanza del PresidenteRepubblica Italiana ed in memoria dell’onorevole Gerardo Bianco, latinista e già condirettore dell’Enciclopedia Oraziana Treccani ed exallievo salesiano di.I diciotto studenti premiati – che si sono cimentati lo scorso ottobre in unada un testo del poeta romano Quinto Orazio Flacco – saranno accolti in una cerimonia che si aprirà con in saluti del direttorecasa salesiana di, don Antonio D’Angelo, e dal presidente dell’unione exallievi salesiani, l’avvocato Gennaro Iannotti.