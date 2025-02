Ilgiorno.it - Centro provinciale per la formazione. Dirigente troppo severa con i prof

Leggi su Ilgiorno.it

Acque agitate alper ladegli adulti dove i docenti sono entrati in rotta di collisione con la direzione e si lamentano per le condizioni di lavoro sensibilmente peggiorate negli ultimi mesi. Il Cpia accoglie giovani che hanno interrotto gli studi, adulti che desiderano conseguire un diploma o acquisire nuove competenze e stranieri che vogliono imparare la lingua italiana per integrarsi meglio e conta una novantina di classi nella sede di Como, in via Lucini, e in quelle distaccate di Cantù, Menaggio, Mariano Comense e Olgiate. "Le prerogative proprie di quel tipo d’istituzione scolastica, proprio per la sua tipologia di utenza, fanno sì che il personale dipendente abbia una maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro dovendo, talvolta, subordinarlo alle necessità proprie di questi studenti lavoratori - spiegano Rosaria Maietta della Cgil di Como, Albino Gentile della Cisl dei Laghi e Dario Esposito della Uil del Lario - I docenti che scelgono questo percorso, certamente più complicato di altri, rimangono per lungo tempo in questa particolare tipologia di scuola.