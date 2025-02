Lanazione.it - Celebrazioni francescane: "Gubbio fuori dal comitato ma saremo protagonisti"

Leggi su Lanazione.it

Qualche giorno fa è stata respinta dall’Assemblea legislativa umbra la proposta del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica), che riguardava "l’inclusione della città dinei festeggiamenti dell’ottocentenario di San Francesco d’Assisi". "Se noi approvassimo questa mozione – aveva commentato la presidente della Regione Stefania Proietti – dovremmo includere tutte le città umbre, non solo. Se esiste la necessità della comunità didi essere dentro alledell’ottavo centenario anche altri luoghi hanno questa necessità: da Stroncone a Montefalco, passando per il Trasimeno: nelnazionale francescano non potevano esserci tutti i comuni dell’Umbria". Non è tardata ad arrivare la risposta di sindaco e giunta, che cercano la via del dialogo e della collaborazione: "Pur se l’emendamento non è stato accolto, siamo intanto certi del fatto che questa decisione non sminuirà in alcun modo il ruolo fondamentale della nostra città nella storia francescana.