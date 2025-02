C’è uno appeso sul palco Irruzione a Sanremo | in diretta non si e visto niente ma ecco cosa è successo e chi era

Leggi su Caffeinamagazine.it

“C’è unosul”.: innon si è. Un intruso è riuscito ad arrampicarsi sul tetto dell’Ariston. L’autore di questa “bravata” ha condiviso immagini e video sui social. Al momento ancora non è chiaro come sia riuscito a introdursi all’interno del Teatro durante la terza serata del Festival di. L’episodio solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dell’evento, a pochi giorni dalla denuncia di Striscia la Notizia sulle falle nei controlli.Nei suoi video si distinguono chiaramente le esibizioni di Shablo, Guè, Joshua e Tormento, seguiti da Olly con il brano Balorda nostalgia e, infine, Tony Effe con Damme ’na mano. Il materiale pubblicato dimostra che l’uomo è rimasto all’interno della struttura per almeno un’ora e mezza, dalle 21:57 alle 23:26, senza che nessuno si accorgesse della sua presenza tra luci e macchinari di scena.