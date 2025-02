Panorama.it - C'è un oro liquido: l'acqua

È uno dei paradossi dell’Italia: ricca dima assetata. Siamo al terzo posto in Europa nella classifica dei Paesi con maggiori disponibilità idriche, dietro soltanto a Svezia e Francia. Ma questo patrimonio è minacciato da una serie di fattori quali le infrastrutture vecchie e fatiscenti, una cattiva o mancata gestione del territorio, visto che solo l’11 per cento delle precipitazioni viene trattenuto in bacini di raccolta, il cambiamento climatico con estati lunghe e torride e infine, ma non ultimo, lo sviluppo della tecnologia che ha una domanda crescente di «oro blu». Un mix esplosivo. La transizione energetica è cruciale nell’agenda degli investimenti dimenticando spesso la priorità di quella idrica. Ecco che a fronte di una scarsa manutenzione degli acquedotti, si deve anche fronteggiare lo sviluppo della tecnologia, in partico-lare dell’intelligenza artificiale, che per gestire computer sempre più sofisticati, richiede enormi quantità d’per il loro raffreddamento.