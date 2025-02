Dilei.it - C’è posta per te, perché non va in onda stasera

Quando si parla dell’Ariston è naturale che in casa Mediaset si studi con attenzione la controprogrammazione. Pier Silvio Berlusconi mescola sempre le carte, anno dopo anno, al fine di non mandare allo sbaraglio i suoi titoli di punta. Una regola accettata anche dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.C’èper te non va inC’èper te di Maria De Filippi si è fermato alla puntata di sabato 8 febbraio 2025, quella in cui per la prima volta hanno messo piede nello studio Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Non una scelta casuale, considerando l’imminente avvio di Sanremo 2025 con Carlo Conti. Un modo per assicurarsi un picco di ascolti, qualora lo show della Fascino ne avesse bisogno.Turno di riposo invece previsto per quest’oggi, sabato 15 febbraio. Scontrarsi con la finale del Festival dell’Ariston sarebbe inutile e deleterio.