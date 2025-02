Agi.it - C'è chi dice no, dall'estero tante critiche all'accordo Wada-Sinner

AGI - Alla generale soddisfazione arrivata'Italia per l'tra Jannike lache chiude il caso doping per l'azzurro, fanno da contraltarenumerose prese di posizione che tradiscono un certo malanimo verso il numero uno del mondo. Come era prevedibile è arrivato subito l'affondo di Nick Kyrgios su X: "Un giorno triste per il tennis", ha sentenziato l'australiano che per mesi aveva attaccatodefinendo le sue due positività "disgustose": "Laaveva parlato di 1-2 anni di squalifica, ovviamente il team diha fatto tutto ciò che era in suo potere per prendersi tre mesi di squalifica senza perdere titoli o premi". "Colpevole o no? Un giorno triste per il tennis. La giustizia nel tennis non esiste", ha concluso. Gli ha fatto eco il 31enne tennista britannico Liam Broady: "Non sapevo che si potesse raggiungere uncirca una squalifica per doping, interessante.