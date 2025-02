Justcalcio.com - CdS – “Sicuri ci sia? Qui al Boca porte aperte”

2025-02-15 11:07:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere:Paredes-: un matrimonio che non si è consumato a gennaio per una questione di dettagli. A un certo punto sembrava tutto fatto. Invece il centrocampista è rimasto a Roma, alla corte di Claudio Ranieri. Dopo i tanti rumors attorno alla vicenda (il giocatore non ha mai nascosto di volere chiudere la carriera in Argentina), il presidente del, Juan Roman Riquelme, ha rotto il silenzio parlando di Leandro: “Ha rinnovato con la Roma, no? Quindi come faccio a pensare se a giugno succede qualcosa, se ha rinnovato? Lui ha ledel nostro club.”. Riquelme apre a Paredes al“Noi vorremmo acquistarlo, ma quando si parla tanto, io mi faccio da parte perché credo sempre che le cose parlino da sole.