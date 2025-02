Udinetoday.it - CDA Talmassons, le “scuse” sono finite: contro Cuneo servono soltanto i 3 punti

Per la CDAFVG è giunto il momento decisivo della stagione. Quattro le gare al termine della regular season, dove la formazione friulana si giocherà il tutto per tutto per mantenere la categoria. La prima sfida sarà sul campo della Honda Olivero, in programma per domenica 16.