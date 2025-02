Lanazione.it - Cavalieri, missione Verona: "Vogliamo fare la nostra partita"

Leggi su Lanazione.it

"Si prospetta senza dubbio unadura, contro una squadra forte che è reduce da alcune prestazioni non eccezionali.lacome ci siamo promessi". Coach Alberto Chiesa ha così caricato i suoiUnion in vista del match odierno contro, nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25 (con inizio fissato alle 14:30 nella città scaligera). C’è da riscattare la sconfitta dell’andata, quando furono i veneti (attualmente quinti in graduatoria con 33 punti) ad imporsi di misura violando il Chersoni. Ma bisogna soprattutto risalire la china, per essere certi di rimanere nel girone 1 di merito anche nella prossima stagione: l’Avezzano ha approfittato della sconfitta di capitan Puglia e compagni contro Paese per prendersi l’ottava posizione scavalcando i "tuttineri", adesso noni a quota 17 punti.