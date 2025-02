Dayitalianews.com - Causa un incidente, abbandona l’auto e fugge. Signora pontina rintracciata dalla Polizia Locale e multata…

Leggi su Dayitalianews.com

Gli agenti delladi Latina hanno trovato la donna che, giovedì pomeriggio, ha lasciato la sua auto e si è allontanata a piedi dopo un. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Villafranca e via Magenta, quando ladi 50 anni non ha rispettato la precedenza e ha colpito una Renault Scenic.Come è successo l’Secondo i racconti raccolti dai vigili, lanon si è fermata allo stop mentre girava da via Magenta verso via Villafranca. Così ha tamponato l’altra macchina. Subito dopo, ha rifiutato di uscire dal. Poco dopo, è arrivato un uomo a piedi che avrebbe minacciato le persone che stavano aiutando dopo l’.La fuga e l’arrivo dei vigiliDopo queste tensioni, la donna ha lasciatosul posto e se n’è andata a piedi.