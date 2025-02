Lanazione.it - Cattedrale, ecco la festa più grande, migliaia alla Madonna del Conforto. Undici vescovi, il ritorno di Bassetti

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Cammina in punta di piedi sul velo di ghiaccio davanti all’ingresso della. La grandinata di mezzogiorno ha lasciato il segno ma lui non molla: quasi 90 anni, un cappotto pesante, l’appuntamento da rispettare. Ieri e tanto più oggi. È ladel, ladelle feste aretine, l’incrocio nel quale confluiscono le due città: quella laica e quella che crede. Un appuntamentio trasversale. Perché lo rispetta il fedele novantenne ma calamiterà in Duomo mezza città. Dalle trentamila alle cinquantamila persone secondo gli anni, almeno su questo il tempo e quel velo di ghiaccio un po’ pesano. Ma chi non potrà varcare la grandine si metterà davanti al televisore, per la diretta fiume di Tsd, emittente impegnata in una maratona partita dieci giorni fa, all’inizio della novena.