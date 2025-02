Dayitalianews.com - Catania, lotta ai parcheggiatori abusivi: denunciato 51enne già sottoposto a DASPO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, coordinati dalla Centrale Operativa, di propria iniziativa hanno deciso di stazionare nelle principali piazze del centro diosservando, con attenzione, gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, con l’obiettivo di intercettare eventuali “volontari” per le manovre.Non è passato molto tempo dall’inizio del servizio che, in via Beato Bernardo, un equipaggio, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ha sorpreso un uomo, poi identificato per uncatanese, proprio mentre stava esercitando abusivamente la professione di posteggiatore nelle aree di parcheggio comunale.Il parcheggiatore, subito bloccato dai militari dell’Arma, ha anche tentato di giustificare la sua “attività”, spiegando che voleva racimolare qualche spicciolo in maniera bonaria, e pertanto stava aiutando gli automobilisti nelle difficili manovre di parcheggio.