Inter-news.it - Castellanos, infortunio in Lazio-Napoli: le sue condizioni con Inter a -10!

Leggi su Inter-news.it

Tegola per Marco Baroni:per Tatynel corso di. Ecco ledell’attaccante, che tra dieci giorni dovrebbe affrontare l’.TEGOLA – In campo c’è il primo dei big match di Serie A della venticinquesima giornata:, infatti, anticipa di un giorno Juventus-della domenica sera. Ed è proprio all’Olimpico, mentre le due formazioni sono ferme sul punteggio di 1-1, che arriva una notizia spiacevole per Marco Baroni. Tatysubisce unal 24? del primo tempo, dopo uno scatto a centrocampo. L’allenatore biancoceleste è costretto a spendere subito il primo cambio, facendo entrare al posto dell’argentino Tijjani Noslin al 27?. Ma quali sono ledidopo l’? E, soprattutto, riuscirà a recuperare in tempo per la gara di Coppa Italia contro l’infortunato esce in: ecco come sta a 10 giorni dall’LE– L’dirisulta di natura muscolare e sembraessare la coscia sinistra.