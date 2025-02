Ilgiorno.it - Cassa integrazione, boom sul Lario. Coinvolti 2.422 dipendenti. Impennata del 72% in un anno

Leggi su Ilgiorno.it

Il motore economico della Lombardia sta grippando. In tutta la regione gli imprenditori faticano a pagare gli stipendi ai loro lavoratori perché gli affari non vbene. In provincia di Lecco però di più. Nel 2024 nel Lecchese è stato richiesto e autorizzato il 72% di ore in più dirispetto al 2023, un, il 2023, quando invece il ricorso alla cig era diminuito del 6%. I, sempre in provincia di Lecco, sono stati quasi 2.500, 2.422 per la precisione. Sono più del 2% di tutti i circa 105mila lavoratoridei settori privati, compresi tra l’altro anche i colleghi di realtà piccole e di settori dove non si può ricorrere all’ammortizzatore sociale. Solo in provincia di Sondrio succede di peggio rispetto a Lecco. Non se la passano bene neppure sull’altra sponda del lago, in provincia di Como.