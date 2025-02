Laprimapagina.it - Caso Sinner: accordo con la WADA, tre mesi di squalifica

Si chiude ildi presunto doping che ha coinvolto Jannik. Il tennista italiano e l’Agenzia Mondiale Antidoping () hanno raggiunto unche prevede unadi tre, con decorrenza dal 9 febbraio e conclusione il 4 maggio 2025. La decisione consente adi tornare in campo per gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, ma lo costringerà a saltare importanti appuntamenti come i tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.La posizione di MalagòSulsi è espresso anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante l’inaugurazione della piscina dello stadio Collana a Napoli. “? Su quello che mi auguro già mi sono espresso. Credo che i fatti siano molto chiari ed evidenti e secondo me non c’è altro da aggiungere” ha dichiarato Malagò.