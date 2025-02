Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, “Intelligence e azienda hanno sospeso il contratto”. Renzi: “Il governo è stato smentito”. Avs: “Spieghino in Parlamento”

L’italiana eSolutions – l’produttrice del software-spia Graphite –concordato di sospendere l’operatività del sistema fino alla conclusione della procedura di due diligence condotta dal Copasir e dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Questa indiscrezione è l’ultimo colpo di scena sulla vicenda del presunto spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti e arriva due giorni dopo che il ministro per i Rapporti con il, Luca Ciriani, aveva assicurato – rispondendo al question time della Camera – che “nessuno ha rescisso in questi giorni alcunnei confronti dell’. Tutti i sistemi sono stati e sono pienamente operativi contro chi attenta agli interessi e alla sicurezza della Nazione”.Una notizia che provoca la reazione delle opposizioni.