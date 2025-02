Ilrestodelcarlino.it - Caso Link, la lista ’Comunichiamo’: "Un rischio per il nostro sistema"

Lastudentescadell’università di Camerino e maggioranza in organi di ateneo e nei corsi ribadisce il proprio pensiero sullaCampus University, l’ateneo privato che intende attivare corsi di laurea in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoiatria a Macerata. "Riteniamo questa scelta unper iluniversitario pubblico della nostra regione – spiegano -. Molti di noi condividono infatti le preoccupazioni dei rettori: l’arrivo di un’università telematica privata con corsi di Medicina e Odontoiatria potrebbe compromettere la sostenibilità delle nostre università pubbliche, già colpite da tagli ai finanziamenti. Questo minaccia non solo le risorse economiche, ma anche lo sviluppo socioculturale del territorio, con un impatto particolarmente negativo per l’università di Camerino.