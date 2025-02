Quotidiano.net - ‘Cash is legend’: a chi è dedicato il tatuaggio di Kekko dei Modà

Sanremo, 15 febbraio 2025 - “Cash is legend”. È ildel cuore quello impresso sul petto didei, tornata di scena stasera sotto le luci dell’Ariston. Il popolo dei social è scatenato, in tanti si chiedono il significato di quelle tre parole che sanno di amore e ricordi. Non tutti sanno che quel leggendario Cash cheha ‘stampato’ sul cuore è un omaggio al suo carissimo amico di vecchia data Vito Cascella, un ex componente deimorto nell’agosto del 2023. Aveva solo 47 anni e la sua moto si è schiantata contro un palo: un lutto che ha segnato profondamente tutta la band. ‘Non ti dimentico’: la dedica a Casch Non solo.haall’amico scomparso anche la performance della finalissima. Una parola prima di iniziare l'esibizione: 'Cash'.Silvestre, frontman dei, ha voluto ricordare sul palco dell'Ariston l'amico scomparso due anni fa, dedicandogli l'esibizione del brano 'Non ti dimentico'.