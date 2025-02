Sololaroma.it - Casarin su Ranieri: “Non salutare l’arbitro è più grave che offenderlo”

Son passati due giorni e per la Roma risulta difficile concentrarsi sull’imminente match contro il Parma, viste le scorie che la trasferta in casa del Porto ha lasciato. L’arbitraggio di Tobias Stieler ha mandato su tutte le furie undi solito pacato ed anche i Friedkin, che hanno mandato una lettera di spiegazioni alla UEFA. La risposta è stata di fatto una difesa del direttore di gara tedesco, cosa che non fa che alimentare le polemiche. Dell’accaduto e del momento che il mondo arbitrale sta vivendo, tra i tanti, ha parlato anche l’ex fischietto internazionale Paolo.Questi alcuni passaggi dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “La gente va allo stadio una volta, vede una situazione e fischiano rigore. Poi ci va la settimana dopo, l’episodio è identico e non danno rigore.