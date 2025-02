Quifinanza.it - Carta Dedicata a Te, ultimi giorni per utilizzare 500 euro

Leggi su Quifinanza.it

Concesse a più di un milione di famiglie, le carte prepagate hanno le ore contate: il 28 febbraio 2025 sarà l’ultimo giorno utile per spenderne il credito. Chi non lo utilizza entro questa data vedrà svanire ognirimasto, senza appelli né proroghe.Chi ha diritto allaLaa Te è riservata a famiglie con almeno tre componenti e un reddito che non supera la soglia dei 15.000di Isee. Nessuna trafila burocratica, nessun modulo da compilare: la selezione è automatica e basata sui dati già in possesso dell’Inps. Un aiuto mirato a chi ne ha davvero bisogno, senza passaggi inutili né perdite di tempo.Mezzo migliaio dia famiglia, ma solo per spese mirate. Niente giri di shopping compulsivo o sfizi superflui. Il budget va dritto su tre categorie precise:Spesa alimentare, ma senza alcolici;Carburante per l’auto;Abbonamenti ai mezzi pubblici locali.