Caro Saviano riguardati La vita è bella L' editoriale di Cerno

Ha ragione Roberto. Ci ha preso un'altra volta. L'Italia è attonita davanti alla sua rivelazione. Un Festival dove la cantante più brava si chiama Giorgia è senza dubbio un Festival fascista, sovranista, con la gara per i grandi e quella per i Balilla. Ma per suggellare così tanto regime di destra serviva un diversivo, evidentemente scelto in Carlo Conti, non perché è il più bravo conduttore italiano dopo Pippo Baudo ma perché è abbronzato, come direbbe Silvio Berlusconi. E poi ciliegina sulla torta sembra dirci- ci voleva un guru del nazionalismo, del trumpismo, del revisionismo storico capace di infondere fascismo nelle vene degli italiani. Ed è stato scelto, giustamente, nell'archetipo del mussolinismo di oggi, l'uomo che più di tutti incarna il nuovo D'Annunzio e che vede in Fiume il suo progetto di, al punto da immaginare un nuovo film sui legionari: il pericoloso camerata Roberto Benigni.