Caro-casa nel Rhodense | Servono nuove soluzioni

"Creiamo un tavolo delle politiche abitative delper agire sui nove Comuni". È l’idea lanciata dal sindaco di Rho, Andrea Orlandi al convegno “Welfare abitativo: scenari di un governo possibile“ organizzato da Sercop. All’iniziativa hanno partecipato diverse realtà, dal Politecnico di Milano al Confcooperative Habitat, dal Consorzio cooperative lavoratori di Milano alla Caritas Ambrosiana. C’erano anche il Comune di Milano, Dar-, la cooperativa Uniabita, Assimpredil Ance e Aler Milano. Con l’arrivo di Fiera Milano e Mind la città di Rho è diventata più attrattiva e, di conseguenza, i prezzi degli immobili sono aumentati. "A fronte di questa situazione è arrivato momento di aprire una discussione in città – dichiara il sindaco –. Il temarisente di tanti fattori, non si parla solo di persone in regime di povertà relativa o assoluta, ma anche della fascia media, di operatori di settore, di sfera normativa.