Lanazione.it - Caro bollette, le accuse: "La quinta Tari del Paese"

Leggi su Lanazione.it

I Dem non fanno sconti alla Giunta. "ll fallimento dell’amministrazione Tomasi sulla gestione dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti – si legge in una nota –. Oggi Pistoia è lacittà d’Italia per il costo della tassa sui rifiuti, con un incremento che sfiora il 50% rispetto alla media nazionale. Un peso insostenibile per le famiglie e le attività commerciali, che si trovano a pagare una dellepiù care senza ricevere in cambio un servizio efficiente". Sotto la lente tutto il quadro della situazione. "La decisione della giunta di adottare un sistema ibrido si è rivelata un disastro – l’attacco –: i nuovi cassonetti smart, anziché semplificare la raccolta, si rompono spesso e creano più problemi di quelli che risolvono; le chiavette per il tracciamento dei rifiuti, presentate come soluzione rivoluzionaria, sono un flop clamoroso; i costosissimi cassonetti interrati, installati solo in alcune zone selezionate della città, non hanno apportato alcun miglioramento reale nella gestione complessiva dei rifiuti".