Lanazione.it - Caro bollette, ecco come difendersi: "Entro giugno svolta nell’energia"

Leggi su Lanazione.it

assassine e consumatori disorientati. Sono tempi ben poco felici per chi comunque deve combattere la rigidità dell’inverno senza mezzi alternativi. “I costi dei beni energetici regolamentati continuano la loro corsa al rialzo – conferma Federconsumatori Lucca – : a gennaio 2025, per tutto il I trimestre, leelettriche per i clienti vulnerabili segnano quota +18.2%. Un andamento che penalizza, in maniera assurda e incomprensibile, proprio i clienti che avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati nel delicato passaggio dal mercato tutelato a quello libero“. L’autorità Arera ha pubblicato la delibera (10/2025/R/EEL) con cui illustra le modalità attuative per consentire ai clienti domestici vulnerabili (over 75 o in condizioni economicamente svantaggiate o soggetti con disabilità) di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG).