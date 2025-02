Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, primo podio dei carri: nella “tempesta” perfetta ballano i nonni e Maria

Leggi su Lanazione.it

, 15 febbraio 2025 – Un’edizione che accontenta tutti: chi aveva nostalgia della satira “dura e pura“, e chi invece cerca l’emozione “viva“ negli occhi di un mascherone. Quelli che chiedono solo un sorriso, “perché non dimentichiamoci che questa è una festa”; e anche chi reclama un pensiero profondo, “perché è una festa sì, ma che ha la forza di parlare al mondo”. Leggeri o impegnati, frivoli o critici; in questa edizione isti hanno pizzicato tutte le corde del. E sarà anche per questo che le opinioni sulle costruzioni in concorso – discusse al bar, in ufficio, fuori da scuola aspettando l’uscita dei figli, a tavola con gli amici durante la pubblicià di Sanremo. – si dividono. Quest’anno più che mai. FOTO UMICINI E allora attraverso il sondaggio telefonico che La Nazione propone da venticinque anni con il supporto tecnico dell’agenzia Comunica Italia – e che alla fine assegna il premio Aldo Valleroni al carro più votato dalla gente – iniziamo a testare gli umori generali.