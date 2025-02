Biccy.it - Carlo Conti svela cosa ha pensato dell’ultimatum di Tony Effe

Il Festival di Sanremo dista scorrendo liscia come l’olio a velocità serrata e senza intoppi. L’unico, seppur una caccola rispetto a quello che abbiamo visto gli anni scorsi vi devo ricordare Blanco che distrugge la scenografia? è stato il caso collana di.Questo è accaduto durante la terza serata del Festival quando il rapper è stato invitato dalla Rai a rimuovere la sua collana, scatenando la sua indignazione. Il giorno successivo, in conferenza stampa, è stato spiegato che la decisione è stata motivata dal fatto che il gioiello fosse di un brand facilmente riconoscibile. Ieri sera, prima di salire sul palco,ha dato un ultimatum a: “Se stasera mi tolgono i gioielli, sali tu a cantare,. In caso contrario, codice 04“. Il conduttore, intervenuto a La Vita in Diretta, ha commentato la vicenda ribadendo che la rimozione del gioiello è stata una semplice questione legata al brand, senza alcuna polemica, evitando però di soffermarsi sulla possibile minaccia velata.