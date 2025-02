Lanazione.it - Carceri, tragedia senza fine: due detenuti suicidi in Toscana nel giro di 12 ore

Firenze, 15 febbraio 2025 – Duein 12 ore nelletoscane. Un bilancio drammatico. Stamani un romeno 39enne detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano si è tolto la vita stamani presto, 15 febbraio, impiccandosi nel bagno della sua cella, nel reparto penitenziario. Lo rende noto la Uilpa polizia penitenziaria evidenziando. Nel pomeriggio del 14 febbraio, a togliersi la vita era stato un detenuto d'origine nordafricana nel carcere di Prato “inalando” il gas dalla bomboletta da campeggio comunemente in uso per preparare cibi e vivande. "Balza così a 11 la tragica conta dei ristretti che si sono suicidati dall'inizio dell'anno, 2 a Sollicciano, cui bisogna sommare un operatore”, afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "Continua, nostro malgrado e nella sostanziale indifferenza della politica di maggioranza, la strage nelledel Paese dove vige una pena di morte di fatto che colpisce random, in maniera indiscriminata a prescindere dall'eventuale reato commesso e indifferentemente che si siao lavoratori” commenta De Fazio secondo cui “i timidi tentativi d'intervento da parte del ministro della Giustizia, Carl o Nordio e del Governo Meloni si sono rivelati un placebo.