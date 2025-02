Lanazione.it - Carceri, Gambelli: “Non diventino discariche sociali. Sollicciano luogo segnato dalla disperazione”

Arezzo, 15 febbraio 2025 – “Ci vuole davvero una grande attenzione altrimenti lediventano. Purtroppo lo sono già. Questo, soprattutto nell’anno giubilare deve interrogarci”. Lo ha dichiarato da Arezzo nella solennità della Madonna del Conforto il monsignor Gherardo, arcivescovo di Firenze.: "Non è un traguardo una legge che sancisce il diritto alla morte" "Ho appena appreso di quanto accaduto all’interno del carcere di, una struttura che invece di essere appunto undi rieducazione, di aiuto per le persone diventa un– ha sottolineato l’arcivescovo –. Esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti dei familiari di questo detenuto e auspico che la società si renda conto di quanto sta accadendo, e le parole siano accompagnate da gesti concreti perché questi drammi non si ripetano”.