Carceri di Firenze e Prato | due detenuti si tolgono la vita

Duesi sono tolti lanel giro di poco ore nel carcere die nel carcere di.Nel carcere fiorentino di Solliicciano un uomo di 39 anni, di origine romena, si è tolto lasabato 15 febbraio impiccandosi.Nel carcere pratese La Dogaia, rende noto Uilpa, “ieri pomeriggio a togliersi laera stato un detenuto d’origine nordafricana nel carcere diinalando il gas dalla bomboletta da campeggio comunemente in uso per preparare cibi e vivande”.Il suicidio nel carcere di, sottolinea Uilpa, “è il secondo suicidio in meno di 12 ore in Toscana. Balza così a 11 la tragica conta dei ristretti che si sono suicidati dall’inizio dell’anno: due a Sollicciano, cui bisogna sommare un operatore” afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria .